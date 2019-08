Impazzisce durante una lite: stacca una marmitta e colpisce tutto, danni a tre auto

Ha litigato con un passante e per fargliela pagare ha iniziato a brandire una marmitta staccata da un'auto. Tuttavia, non era così lucido e ha colpito e danneggiato seriamente tre vetture parcheggiate prima scappare e venire fermato e arrestato poco dopo dalla polizia.

L'episodio è accaduto nella notte di oggi, venerdì 23 agosto 2019, in via Scarlatti angolo via Montanaro. Intorno alle 4 alcuni hanno segnalato alla centrale del 112 una lite in corso e in breve sul posto è arrivata la pattuglia delle volanti.

L'uomo con la marmitta in mano, un marocchino di 30 anni non nuovo a episodi di escandescenze, ha cercato di scappare ma è stato inseguito e bloccato poco dopo. Agli agenti ha anche fornito generalità non corrispondenti a quelle reali.

L'altro litigante, invece, non ha riportato lesioni.