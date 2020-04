Saracinesche alzate a Pasqua nonostante i divieti: sanzione e chiusura di 5 giorni per tre negozi

I negozianti di un minimarket, un alimentari in via Saluzzo e una macelleria in piazza Bengasi dovranno pagare una multa di 400 euro per aver violato il divieto di esercitare l'attività dalle 13 del giorno di Pasqua fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 13 aprile. Gli agenti della polizia del commissariato Barriera Milano sono infatti intervenuti e hanno constatato la violazione del decreto del Presidente della Regione, Alberto Cirio.

Tutti e tre i locali erano aperti, con saracinesche alzate, porta d'ingresso spalancata e luci accese: i poliziotti hanno inoltre riscontrato l'uscita dalle attività commerciali, di clienti che avevano appena fatto acquisti. Per tutti, oltre alla multa salata, è scattata la chiusura per cinque giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.