Gattino resta imprigionato nel cofano di un'auto: l'intervento per salvarlo

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno 2019, la polizia locale di Nichelino è intervenuta in via Juvarra dove un gattino terrorizzato era rimasto imprigionato nel motore di una Jeep.

In attesa dei vigili del fuoco, gli agenti sono riusciti a individuare l'animale che era in una posizione angusta da raggiungere con le mani. Poi la strada è è stata chiusa per ragioni di sicurezza.

Dopo una serie di tentativi andati a vuoto con una pistola ad aria compressa, il gattino si è spostato ed è balzato fuori da un minuscolo spazio nel passaruota.

È stato poi bloccato dal caposquadra della squadra dei vigili del fuoco e con l'aiuto di un agente è stato poi messo in un trasportino. Non ha ferite ed è immediatamente stato adottato da una signora presente al salvataggio, che lo ha chiamato Albino come il vigile del fuoco che lo ha salvato.