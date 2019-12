Rissa a mazzate in piazza: uomo ferito in modo grave, tre denunciati

Aggressione a mazzate nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 dicembre 2019, in piazza Foro Boario a Pinerolo.

Ad avere la peggio è stato un italiano di 49 anni, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Agnelli. Inizialmente non sembrava così grave ma in un secondo momento i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi per i traumi facciali che ha subito. Meno grave una donna finita nello stesso presidio sanitario con i propri mezzi e dimessa quasi subito.

Le forze dell'ordine, intervenute dopo la chiamata dei residenti, hanno denunciato tre giovani del posto tra i 24 e i 26 anni, con l'accusa di rissa. Avrebbero utilizzato una mazza da baseball per colpire l'uomo.

Alla base del litigio ci sarebbero vecchie ruggini tra i due gruppi. Non si esclude che i partecipanti alla zuffa siano stati più di coloro che sono stati individuati.