L'emergenza Coronavirus ferma lo sport: rinviata Toro-Parma

Il Coronavirus ferma anche lo sport. E Toro-Parma, che era in programma oggi alle 15, è stata rinviata in data da destinarsi, come da indicazioni del Minitero dello Sport. Dopo gli ultimi casi di contagio rilevati nel capoluogo piemontese, il match allo Stadio Olimpico non si svolgerà. Nella tarda serata di ieri era già giunta notizia del rinvio di Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo ed Hellas Verona-Cagliari.

La notizia che riguarda Toro-Parma arriva da corso Marche dove si è riunita l'unità di crisi della protezione civile. Intanto un'ordinanza del Comune sospende, nella giornata di oggi, domenica 23 febbraio, qualunque "manifestazione sportiva aperta al pubblico, di ogni ordine e grado, a titolo precauzionale".

E si stanno valutando altre misure, al momento non ancora ufficiali, quali ad esempio la chiusura degli uffici pubblici. "Più tardi dalla sede della Protezione Civile della Regione Piemonte - ha annunciato la sindaca di Torino, Chiara Appendino -nel quale annunceremo altre misure per contenere il contagio".