Rave-party nell'ex azienda abbandonata: si radunano 200 ragazzi

Rave-party nella giornata di domenica 8 marzo 2020 nel capannone dell'ex Panem di via Umbria, nella zona industriale di Pescarito a San Mauro Torinese.

Sono stati circa 200 i ragazzi a radunarsi per ascoltare musica ad altissimo volume, evidentemente disinteressati dalle recenti disposizioni anti-assembramento varate dal governo per affrontare l'emergenza per il coronavirus.

La manifestazione, monitorata dai carabinieri, si è conclusa senza incidenti né denunce.

Due settimane fa nello stesso capannone si era tenuta un'iniziativa analoga.