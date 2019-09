Rapina a mano armata in farmacia: banditi mascherati in fuga col (magro) bottino

Rapina all'ora di pranzo di oggi, martedì 10 settembre 2019, nella farmacia di via Gorizia a Borgaretto di Beinasco.

Due banditi, uno dei quali armato di pistola, a volto coperto e con guanti hanno fatto irruzione minacciando il personale e si sono fatti consegnare 300 euro presenti in cassa, dopodiché sono scappati a piedi, probabilmente per raggiungere un complice in auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Beinasco, che hanno dato il via alle indagini sull'accaduto acquisendo i filmati delle telecamere della zona.

Al momento dell'accaduto nell'esercizio erano presenti alcuni clienti.