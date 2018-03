Rapina con coltellata nel centro massaggi: uomo grave in ospedale

Tentata rapina con accoltellamento nella serata di oggi, domenica 18 marzo 2018, nel centro massaggi cinese Hong di via Vigone 59 a Pinerolo.

Due ragazzini marocchini di 16 e 17 anni hanno fatto irruzione nell'esercizio intorno alle 19 e hanno minacciato la commessa con un coltello intimandole di consegnare loro i soldi dell’incasso.

A quel punto, è scaturita una colluttazione con il marito della titolare, un cinese di 48 anni, che è rimasto ferito da un fendente a un fianco ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Pinerolo in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Uno dei rapinatori è stato immediatamente bloccato sul posto dai carabinieri intervenuti con l'aiuto di alcuni passanti. Il secondo rapinatore è stato rintracciato e fermato poco dopo.