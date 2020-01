Ospedale Martini, il primo nato del 2020 a Torino si chiama Aaron

Si chiama Aaron il primo nato del 2020. Il piccolo è nato all'ospedale Martini a mezzanotte e 49 da mamma e papà di orgine rumena. Al Martini, nel 2019, i parti sono stati 706. Al Sant’Anna, nel settore 1A, il primo bimbo venuto alla luce invece si chiama Luca, primogenito maschio di 3600 grammi, nato da parto spontaneo alle ore 01:09, per la gioia di mamma Fulvia e papà Alberto, di origini italiane.

Fin da subito si è attaccato al seno materno e ha potuto beneficiare di un prolungato contatto pelle a pelle con la mamma che favorisce il bonding, inoltre favorisce il rilascio di ossitocina nella madre prevenendo così l’emorragia post partum e aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato ed a superare lo sbalzo termico dopo il parto. La coppia ha acconsentito di effettuare anche la donazione del sangue cordonale da utilizzare a scopo solidaristico nei trapianti per i bambini affetti da patologie del sistema ematopoietico.

Anche la seconda nata è del settore 1A, è una femmina, pesa 2.730 grammi e si chiama Criseide - che significa “bella e splendente come l’oro”- , primogenita di mamma Chiara e papà Andrea.

I numeri al Sant'Anna

I parti al Sant'Anna, nel 2019, sono stati 6.707 con un tasso di parti cesarei del 30,9% stabili rispetto al 2018, considerando la complessità della casistica è un dato estremamente positivo. Anche nel 2019, come nel 2018, i nomi più frequenti attribuiti ai neonati sono stati Leonardo e Sofia. Le gravidanze gemellari o multiple sono il 3% dei parti totali, superiore alla media regionale in quanto presso il Sant’Anna è presente l’ambulatorio per le gravidanze gemellari e l’ospedale è centro HUB per le gravidanza più complesse.