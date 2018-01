Influenza, oltre 300 posti letto supplementari negli ospedali per fronteggiare il picco

È emergenza influenza a Torino e, negli ospedali della città e dell'area metropolitana torinese, sono stati attivati 330 posti letto in più per fronteggiare il picco previsto per la seconda settimana di gennaio. I pronto soccorso in questi giorni sono stati presi d'assalto, gli operatori dei centralini hanno avuto non poche difficoltà a rispondere a tutte le chiamate e il peggio, nel capoluogo e nel resto della regione, deve ancora arrivare.

Oltre 673mila le persone colpite da sindrome influenzale in tutta Italia e fra le regioni con più casi, oltre a Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Toscana, c'è anche il Piemonte. Una situazione difficile insomma ma comunque "sotto controllo": questo perlomeno è quanto è emerso dall'incontro di venerdi 5 gennaio, tra l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta e i vertici delle aziende sanitarie.

Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, proprio per fronteggiare il picco influenzale, le aziende sanitarie hanno previsto di mettere a disposizione posti letto supplementari. Nel dettaglio, sono 140 quelli forniti dall'Asl Città di Torino, inclusi i 40 presso la Rsa Carlo Alberto che saranno attivi dalla prossima settimana. Ne sono stati recuperati inoltre, altri 55 alla Città della Salute, con l'apertura del reparto-polmone da 20 posti.