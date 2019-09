Lite a sprangate tra i due ambulanti: entrambi feriti e denunciati, distrutto un parabrezza

Violenta lite nel pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre 2019, tra due ambulanti marocchini di 23 e 45 anni al mercato di Porta Palazzo. I sono prima venuti alle mani per futili motivi e poi hanno iniziato a colpirsi a vicenda, ferendosi entrambi, con un pesante porta-prezzi in ferro, che era stato usato in precedenza per colpire e mandare in frantumi il parabrezza di un furgone.

Dopo essere stati medicati dai sanitari del 118, entrambi sono stati denunciati dalla polizia locale per quanto accaduto e sono stati anche multati di 160 euro a testa per turbativa delle operazioni di mercato.

Il proprietario del furgone danneggiato è stato multato perché questo è risultato senza copertura assicurativa. Il veicolo è stato sequestrato e gli sono stati tolti cinque punti dalla patente.