La moglie non gradisce l'ospite in casa: "Mandalo via". Il marito la picchia selvaggiamente

Non gradiva l'ospite che da qualche tempo viveva a casa sua e del marito, a Moncalieri, e così ha chiesto al consorte di mandarlo via. Lui, per tutta risposta, l'ha picchiata selvaggiamente, tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri della stazione cittadina che l'hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto ieri, martedì 1 gennaio 2019, e ha come protagonisti due coniugi romeni 35enni. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le urla della donna.

Dopo l'arresto del marito ora è probabile che anche all'ospite (benché estraneo al pestaggio) tocchi fare le valigie.