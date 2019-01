Minorenni giocano alle slot-machines: multati quattro esercizi pubblici

Quattro esercizi pubblici di Carmagnola sono stati multati dai carabinieri della stazione cittadina tra lunedì 14 e giovedì 17 gennaio 2019 poiché vi sono stati sorpresi studenti minorenni che giocavano alle slot-machines, tra l'altro in fasce non consentite dall'ordinanza comunale in materia.

Alle operazioni hanno partecipato anche i militari della Cio (Compagnia di intervento operativo) del 3° reggimento carabinieri Lombardia.