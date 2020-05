Il caffè consegnato non vale per i due poliziotti in servizio: multa di 400 euro al barista

Tre caffè consegnati sull'uscio del Monte dei Pegni di Intesa Sanpaolo, al direttore, destinati a quest'ultimo e a due poliziotti, sono costati una multa di 400 euro al titolare del locale napoletano Bistrò Tuocc & Fuje di via Monte di Pietà. Gli agenti della polizia locale gli hanno contestato che, mentre per il direttore la consegna era consentita, questo non valeva invece per i due poliziotti, in quanto non risiedono né lavorano abitualmente in quel posto. L'episodio è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio 2020.

Ma il titolare, Giuseppe Viscardi, non ci sta e la considera del tutto illegittima: "Ho riaperto soltanto il 4 maggio e avrei potuto farlo molto prima. Ho preferito aspettare che riaprissero gli uffici. L'attività di consegna agli uffici per me è fondamentale per andare avanti, altrimenti tanto valeva non aprire. Ogni giorno al Monte dei Pegni ci sono tante persone in fila. Il direttore oggi ha deciso di offrire un caffè ai due poliziotti che danno una mano a dirimere le situazioni più caotiche. È una situazione paradossale, perché sto cercando di lavorare nel pieno rispetto delle norme e non ho lasciato a casa nessuno dei miei dipendenti. Di sicuro farò ricorso contro questa multa che ritengo assurda, che affonda il coltello in una situazione già drammatica".

L'alternativa alla multa di 400 euro sarebbe stata ancora peggiore: cinque giorni di chiusura e 3mila euro di multa.

La versione della polizia locale: "L'uomo non è entrato nell'edificio e quindi non si può classificare come consegna a domicilio. Se fosse entrato nell'edificio non si sarebbe posto il problema. In seconda battuta, i poliziotti erano in borghese".