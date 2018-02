Tragedia nella casa di riposo: ospite precipita dalla scala e muore

Un pensionato 82enne di Vigone affetto da morbo di Parkinson, Giovanni Battista Marchisone, è morto giovedì 1 febbraio 2018 all'ospedale a Pinerolo dove era stato trasportato dopo essere precipitato, lo scorso 21 gennaio 2018, dalla scala antincendio della casa di riposo Conti di Rebuffo di via Roma 66 a Villafranca Piemonte, dove abitava dall'inizio dell'anno.

La procura di Torino ha aperto un’inchiesta, al momento di atti relativi (senza ipotesi di reato né indagati) sulla sua morte dopo che la figlia ha presentato denuncia ai carabinieri e si è affidata all'avvocato Cristina Bassignana per seguire l'iter giudiziario. In particolare, i familiari si chiedono come abbia fatto il loro caro a raggiungere la scala anticendio, dato che avrebbe dovuto essere sorvegliato a vista.

Il fascicolo è in mano al pm Rossella Salvati, che ha disposto l'autopsia, che ha confermato che la morte è avvenuta per il politrauma subito. I carabinieri, invece, hanno acquisito le cartelle cliniche dalla casa di riposo.