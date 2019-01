Colta da un malore in casa, mamma muore tre ore dopo: indagati sanitari dell'ambulanza e medico del pronto soccorso

Due operatori sanitari del 118 e un medico del pronto soccorso dell'ospedale Martini sono indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una donna italiana di 45 anni residente in via Scarsellini lo scorso 5 gennaio 2019.

Secondo i familiari, assistiti dall'avvocato Francesco Maria Romeo, si tratta di una doppia mancanza: prima dei soccorritori arrivati sul posto e poi dei medici del presidio sanitario. La denuncia è stata presentata domenica 6 ai carabinieri.

Il pm Giovanni Caspani, titolare dell'inchiesta, ha disposto l'autopsia che è stata eseguita ieri, martedì 15, dal medico legale Monica D'Amato. All'esame hanno assistito anche i medici legali Saverio Caruso per la famiglia e Roberto Testi per gli indagati. A provocare il decesso sarebbe stata una tromboembolia polmonare: non diagnosticata in tempo utile per salvarla secondo i familiari della vittima.

Secondo la ricostruzione della denuncia, l'allarme è scattato alle 9, quando la figlia di 11 anni ha dato l'allarme, ma l'ambulanza è arrivata soltanto alle 9.40. C'è stato poi un lungo intervento per trasportarla in ospedale, dove è arrivata soltanto alle 10.15. Qui le è stato assegnato un codice verde, che avrebbe ulteriormente rallentato l'intervento salvavita dei sanitari. Fino al decesso, avvenuto alle 12.

"Questa signora - sostiene l'avvocato Romeo - è sempre stata bene. Aveva avuto giusto un'influenza la settimana prima, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo così tragico. Lascia quattro figli e il compagno che ora vogliono sapere che cosa sia successo. Dal nostro punto di vista, evitando i ritardi e compiendo le corrette manovre, si sarebbe potuto salvarla con tranquillità".