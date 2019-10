Tragico incidente in casa: incastrata tra letto e mobile, muore una bambina di cinque mesi

Tragedia nella serata di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, nel palazzo di via Pacini 1. Una bambina marocchina di pochi mesi è stata trovata agonizzante dalla nonna materna, con la testa incastrata tra la testiera del letto e un mobile, in posizione prona sul materasso. È stata trasportata all'ospedale Regina Margherita dove è morta poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Oltredora e della squadra investigazioni scientifiche per le indagini del caso. I genitori della piccola non si trovavano in casa al momento dell'accaduto. La nonna 56enne (almeno questo è il suo racconto) l'aveva lasciata sola per qualche minuto per andare in bagno.