Escrementi canini, i manifesti ironici contro i padroni "distratti"

A Settimo Torinese ci ha pensato il Comune, a Carmagnola un cittadino stufo: sono due comunicazioni accomunate dall'ironia e dall' oggetto della sensibilizzazione, ovvero gli escrementi dei cani non raccolti dai padroni.

"Non porta sfortuna, raccoglila" a Settimo

A Settimo Torinese sono comparsi i manifesti in città, con la scritta ironica "Non porta sfortuna, raccoglila!" e un promemoria per niente ironico sui costi della multa, tra i 25 e i 150 euro. A realizzare il manifesto è l'amministrazione comunale con la SETA Spa - Società Ecologica Territorio Ambiente.

"Gioca anche tu a Salta la m..." a Carmagnola

In un gruppo Facebook di cittadini carmagnolesi è stata invece pubblicata una foto che ritrae un'iniziativa personale, ma non meno ironica, di un privato. "Gioca anche tu a salta la m... Passatempo ludico gratuito gentilmente offerto da padroni maleducati di affettuosi cagnolini". E tra i commenti molti confermano che cartelli simili andrebbero esposti anche altrove per ricordare le buone maniere, e la legge, ai padroni dei cani che non raccolgono le feci dei propri cani.

