Emergenza maltempo sul Torinese, disagi e incidenti: uomo schiacciato da un albero

E' peggiorata nella serata di lunedì 29 ottobre la situazione sul Torinese a causa delle abbondanti piogge che da molte ore si abbattono sul Piemonte. A Venaria Reale, in via Cavallo, intorno alle 19 un albero è crollato su un'auto in transito e per fortuna il conducente, un ragazzo di Torino, è rimasto illeso. La strada risulta allagata e il traffico in zona ha subito forti rallentamenti. Sempre a Venaria sono cadute in strada le insegne della Conbipel di corso Toscana, così come un cartellone pubblicitario nella bretella che conduce alla tangenziale di Torino. Nella stessa bretella, ma verso lo stadio della Juventus, una Fiat 500 è finita fuori strada a causa della pioggia.

Crollato il controsoffitto di una casa Atc in corso Grosseto

A Torino, in corso Grosseto 377, è crollato il controsoffitto di una casa Atc. Sul posto i vigili del fuoco ma anche le ambulanze del soccorso 118 che hanno dovuto portare in ospedale due persone, rimaste ferite con codice giallo. A crollare è stata la soletta in cartongesso del porticato: una porzione di 10 metri quadri caduta a terra.

In via Iv Novembre a Venaria, al civico 10, è crollata la controsoffittatura di un'abitazione, nella parte che conduce ai garage. La polizia municipale ha transennato la zona, di concerto con l'amministratore di condominio: per fortuna, attorno alle 19, nessuna persona stava transitando in quell'area del palazzo.

A Cafasse scoperchiata la scuola media

Il vento ha scoperchiato il tetto della scuola media "Brofferio" di via Milone a Cafasse. Sul posto i vigili del fuoco e il sindaco Andrea Sorrisio. La scuola domani, martedì 30 ottobre, rimarrà chiusa.

In diverse zone della provincia si registrano disagi e allagamenti. I vigili del fuoco sono al lavoro su più fronti. Il temporale passato su Torino ha fatto registrare raffiche prossime ai 70 km/h che hanno creato diversi danni e provocato la caduta di almeno due alberi che sono crollati su altrettante auto.

A Lanzo crolla un albero: ferito un uomo

A Lanzo Torinese, in via Roma, un uomo di 30 anni è rimasto schiacciato da un alberto caduto in strada. I sanitari l'hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Ciriè, anche se in queste ore potrebbe essere trasportato in un'altra struttura sanitaria.

A Orbassano la pioggia ha fatto crollare diversi alberi, con strade, cantine e garage allagati. Tanti gli interventi da parte della protezione civile e degli agenti della polizia municipale.

Problemi anche nel Cavanavese dove alcune zone sono rimaste al buio, alcuni alberi risultano pericolanti (uno è caduto nel centro di Rivara) e non funzionano a dovere le linee telefoniche.

A Rivarolo, tra via Favria e vicolo Convento, al civico 4 di via Favria, è crollato un parapetto in legno, mentre sono crollate le tegole dalla scuola della Santissima Annunziata e della Caritas. In strada Ghiaro, a Castellamonte, sono crollati diversi alberi.

A Moncalieri caduti degli alberi in via Vittime di Bologna. Il violento temporale ha creato disagi anche a Piossasco, Beinasco e Orbassano.

L’AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) prevede che nelle prossime 24 ore il livello del Po raggiungerà livelli di “criticità ordinaria” (superamento della prima soglia di criticità) nel tratto piemontese tra gli idrometri di San Sebastiano e Casale Monferrato e di “criticità moderata” (superamento della soglia 2) all'idrometro di Valenza Po per effetto del consistente apporto del fiume Sesia. Pur con un incremento dei valori, al momento la situazione rimane di “criticità assente” sulla restante parte dell’asta del Po.

