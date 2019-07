Pioggia da record sulla città: oltre 100 mm in 12 ore, ma siamo alla fine

Oltre 100 millimetri di pioggia caduti nelle ultime 12 ore. È un record di precipitazioni (almeno per quanto riguarda il mese di luglio) quello registrato oggi, lunedì 15 luglio 2019, dai meteorologi dell'Arpa Piemonte. In città e in gran parte della provincia piove ininterrottamente da ieri sera, mentre sulle montagne è arrivata la neve.

La stazione metro allagata

Questa mattina l'acqua ha invaso la banchina della stazione della metropolitana di Porta Susa, in direzione di Collegno. I personale di Gtt ha dovuto bloccare una scala mobile, transennare l'area e ovviare al disagio con sacchi e secchi.

Il sottopasso chiuso

A Nichelino la polizia locale, pattugliando il territorio, ha dovuto chiudere il sottopasso della tangenziale sud in via Brescia ed è interventuta nel parco rustico del Boschetto dove a causa del vento si sono spezzati diversi rami che in un caso hanno chiuso la strada di un percorso ciclopedonale.

Le previsioni meteo: il maltempo ha le ore contate.

Il maltempo ha le ore contate. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica tornerà, già dalle 18 di oggi, una nuova fase di stabilità, sia pure con temperature che faticheranno a raggiungere i 30 gradi fino a venerdì 19. Da sabato 20, invece, è prevista una nuova ondata di caldo.