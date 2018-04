La banda del buco entra nel supermercato, ma quando raggiunge la cassaforte ha una brutta sorpresa

Fallito furto nella notte di oggi, lunedì 16 aprile 2018, al supermercato Lidl di corso Re Arduino 100 a Rivarolo Canavese.

I malviventi hanno divelto una porta secondaria per entrare nell'esercizio commerciale. Da lì hanno aperto una voragine in un muro interno raggiungendo una stanza adibita a spogliatoio per il personale.

A quel punto hanno provato a raggiungere la stanza in cui è custodita la cassaforte praticando un'ulteriore buco nel muro. Non sapevano, però, che quel locale era dotato di dispositivo di allarme: quando hanno provato a entrarvi è scattato un nebbiogeno che li ha messi in fuga, lasciandoli a mani vuote.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea.