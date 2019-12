In fuga dalla polizia si getta nel fiume dal ponte, recuperato in stato di ipotermia

Traffico nel caos nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, in borgo Aurora dopo che, dal ponte di via Cigna angolo lungodora Napoli, uno spacciatore straniero in fuga dalla polizia si è gettato nel fiume Dora Riparia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche la polizia locale, che hanno dovuto chiudere il ponte per le operazioni di recupero.

Il fuggitivo, in realtà, si era nascosto sotto le arcate del ponte ed è stato recuperato in stato di ipotermia. È stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++