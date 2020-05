Al volante senza patente, non si ferma all'alt della pattuglia e viene inseguito per chilometri

Un 30enne italiano residente a Bruino è stato protagonista di un inseguimento avvenuto nella serata di ieri, giovedì 28 maggio 2020, sull'ex statale 589 tra Bruino, Sangano, Trana e Avigliana e poi in un tratto per il ritorno.

Guidava una Lancia Ypsilon nonostante non avesse la patente e per questo ha ignorato l'alt di una pattuglia dei carabinieri, che poi si è messa alle sue calcagna per diversi chilometri finché pè riuscita a bloccarlo.

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per numerose infrazioni al codice della strada e per la guida senza patente.