Malore al volante, la vettura finisce nel fosso: morta

Adriana Ferrari di 83 anni, residente a Fiano, è morta nella serata di oggi, domenica 29 dicembre 2019, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 1 della Mandria a Venaria Reale, in corrispondenza dell'incrocio con via della Madonnina.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia cittadina, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, che viaggiava in direzione di Robassomero, verosimilmente per un malore al volante. La vettura è andata fuori strada ed è finita nel fosso.

Non si esclude che il decesso possa essere dovuto al malore e non allo scontro.

L'incidente ha provocato qualche conseguenza per il traffico.