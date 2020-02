Donna investita da un tram mentre attraversa la strada: trasportata in ospedale

Un tram della linea 3 ha investito un'italiana di 84 anni nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio 2020, in corso Toscana angolo corso Lombardia. La vittima stava attraversando la strada in direzione di via Pianezza quando è sopraggiunto il mezzo pubblico che viaggiava in direzione di via Borgaro.

L'anziana è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il manovratore, colto da malore, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco.

L'incidente è stato rilevato dagli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia locale. La linea 3 è stata deviata su percorsi alternativi.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++