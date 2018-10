Perde il controllo del camion che si ribalta a bordo strada: morto autotrasportatore

Un camionista di San Maurizio Canavese, Luigi Malerba di 83 anni, è morto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 ottobre 2018, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 11 tra Villareggia e Cigliano (Vercelli).

Intorno alle 18.30, per cause ancora da accertare, il suo camion che trasportava componenti per auto e viaggiava in direzione della provincia di Torino si è ribaltato in un campo a bordo strada dopo avere sbandato a destra ed essere rimbalzato nella corsia opposta.

L'uomo è stato sbalzato dall’abitacolo ed è deceduto sul posto. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui competono le indagini sull'incidente.