Tre incidenti in sequenza mettono in ginocchio il traffico in tangenziale: lunghe code

Serata difficilissima quella di oggi, domenica 1 dicembre 2019, per la tangenziale sud dove si sono verificati tre incidenti quasi contemporaneamente.

Il primo è avvenuto in direzione nord Milano-Aosta all'altezza dello svincolo di Stupinigi, a Nichelino: si sono scontrate una Fiat Panda e una Renault Clio. Due persone a bordo della prima vettura sono state trasportate all'ospedale Cto di Torino in condizioni non gravi.

Poco dopo una Hyundai I10 ha sbandato all'interno dello svincolo Debouché. Il conducente, un italiano 37enne di Carmagnola, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Santa Croce, anche lui in condizioni non gravi.

Il terzo incidente è avvenuto all'interno dello svincolo Statale 20, sul territorio di Moncalieri, dove un'altra Fiat Panda è uscita di strada e si è ribaltata. Una ragazza italiana di 25 anni di Vinovo si è ferita in modo lieve ma è stata medicata sul posto.

Superlavoro per gli agenti della polizia stradale di Torino, che hanno rilevato l'incidente, e per gli ausiliari della viabilità dell'Ativa, che hanno dovuto dirimere il caos traffico.