Tangenziali di Torino, sette incidenti in meno di due ore

Natale di incidenti lungo le tangenziali di Torino, per fortuna senza persone rimaste ferite. I tamponamenti si sono verificati principalmente tra le 11.50 e le 13.30: in totale sono stati sette gli interventi degli agenti della polizia stradale in un arco di tempo inferiore alle due ore. Inevitabili le code e i rallentamenti alla viabilità.

Un’unica persona è rimasta ferita in maniera lieve a seguito di un sinistro avvenuto sul raccordo autostradale “RA10” della Torino-Caselle in direzione di Torino.