Maxi-tamponamento tra cinque veicoli in tangenziale: dieci chilometri di coda

Caos in tangenziale (nord ma anche sud) nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi, lunedì 29 luglio 2019, per un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta tra gli svincoli Statale 24 e Savonera, sul territorio comunale di Collegno.

Si è trattato di un tamponamento tra cinque veicoli in corsia di sorpasso: partendo da dietro, un furgoncino Dacia, un'Alfa Romeo Giulietta, un Ford Transit, una Fiat 500 e una Fiat Panda. Una persona è rimasta ferita in modo non grave.

L'incidente ha provocato code di una decina di chilometri, fino oltre lo svincolo di Sito Interporto.

A rilevarlo gli agenti della polizia stradale di Torino. Sul posto anche i tecnici dell'Ativa, che hanno dovuto chiudere due corsie di marcia.