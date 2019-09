Perde il controllo dell'auto che abbatte il semaforo e resta su un fianco, traffico nel caos

Caos nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre 2019, in piazza Sofia dove si è verificato un incidente stradale: una Hyundai Matrix che viaggiava in strada Settimo verso nord ha perso il controllo per cause da accertare ed è andata a finire contro un semaforo, abbattendolo e rimanendo coricata su un fianco.

Illeso, fortunatamente, il giovane conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale a cui è toccato dirimere il pesantissimo traffico provocato dall'incidente.