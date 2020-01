Scontro tra due auto all'incrocio: tre feriti in ospedale

Brutto incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, all'incrocio tra via Sicilia e via Brescia a Settimo Torinese.

A scontrarsi sono state una Mini Cooper e una Peugeot. Sulla prima vettura viaggiavano due persone, sulla seconda una ragazza. Tutti sono finiti in ospedale in condizioni non gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale provocato dalla Mini, che secondo i primi rilevamenti ha invaso la corsia opposta mentre era diretta verso Volpiano.

Via Sicilia è stata chiusa al traffico e il traffico è stato deviato.