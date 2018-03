Non rispetta il cartello di stop e travolge un altro veicolo: ragazzo grave in ospedale

Un romeno di 25 anni è in prognosi riservata all'ospedale Giovanni Bosco dopo un grave incidente stradale avvenuto all'ora di pranzo di oggi, giovedì 29 marzo 2018, in via Orbetello angolo via Fea.

Lo scontro alle 13.40: un'Alfa Romeo 147 che percorreva via Orbetello verso via Chiesa della Salute ha urtato violentemente la Bmw 120 su cui viaggiava il ragazzo, che percorreva via Fea in direzione corso Grosseto; in conseguenza dell’urto la Bmw, ormai priva di controllo, è andata a finire due autovetture parcheggiate vicino all'incrocio.

La polizia locale ha sequestrato entrambi i veicoli per le indagini del caso. Sull'incrocio è presente un cartello di stop per i veicoli che percorrono via Orbetello.