Moto si scontra con un'auto: centauro trasportato in ospedale

Incidente sulla statale 24, nel tratto compreso tra Exilles e Salbertrand, nella mattinata di oggi, giovedì 15 agosto 2019.

Una moto Bmw che procedeva in discesa verso Exilles si è scontrata semi-frontalmente con una Subaru che invece viaggiava in direzione di Salbertrand.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è caduto ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli. Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita.

L'incidente è stato rilevato dai carabinieri. È verosimile che sia stata la moto a invadere leggermente la corsia opposta, anche se la dinamica precisa non è stata ancora compiutamente accertata.

Nella zona si sono verificati problemi di traffico per consentire i soccorsi al ferito e la rimozione dei veicoli in una giornata già difficoltosa per gli spostamenti dei turisti di Ferragosto.