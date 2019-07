Scontro tra moto e bici, uomo grave in ospedale

Un pensionato in bicicletta è stato urtato da una moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio 2019, in via Rocciamelone a Bruno. È caduto a terra e ha battuto la testa in modo violento, riportando un grave trauma cranico. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto di Torino. La prognosi è riservata.

Il motociclista si è fermato dopo l'urto ed è stato ascoltato dalla polizia locale, che ha rilevato l'incidente. La dinamica precisa, verosimilmente una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi, è però da accertare.

L'anziano ciclista non ha mai perso conoscenza. In ospedale, però, è stato intubato.