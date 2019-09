La bici attraversa la strada, la moto la centra: entrambi i conducenti in ospedale

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 21 settembre 2019, sulla strada provinciale 222 che collega Rivarolo Canavese con Castellamonte.

Subito dopo il ponte sul torrente Orco, vicino all'incrocio la strada che porta a Ciconio e alla frazione Gave, si sono scontrate una moto Honda, guidata da un 35enne (che proveniva da Ozegna e viaggiava verso Rivarolo), e una bicicletta (che proveniva da Ciconio e andava verso Gave), con in sella una 50enne. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza dalla Croce Rossa di Rivarolo Canavese all'ospedale di Cuorgné in condizioni non gravi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Rivarolo Canavese.