Violento scontro tra due auto: feriti entrambi i conducenti

Impatto violento tra due auto nella serata di mercoledì 10 ottobre a Castellamonte, in frazione Spineto, sulla provinciale 58. Per cause da accertare, le vetture si sono scontrate in prossimità di uno stop.

Sono rimasti feriti entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti. Si tratta di una signora 54enne di Prascorsano alla guida di una Fiat Punto e del conducente di una Volkswagen Polo, un ragazzo 24enne abitante nella frazione Spineto.

Sono stati entrambi soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze, e trasportati all’ospedale di Cuorgnè. In condizioni più serie la donna che, successivamente, dall’ospedale di Cuorgnè è stata elitrasportata all’Ospedale CTO di Torino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Castellamonte prontamente intervenuti sul posto insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Ivrea.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++