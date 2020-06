Nonno e nipotina finiscono con l'auto giù da una scarpata: soccorsi dall'elicottero del 118

Grave incidente oggi pomeriggio, domenica 14 giugno, a Lemie, nelle Valli di Lanzo. A restare feriti un nonno e la sua nipotina: l'uomo di 73 anni guidava la sua auto e con lui c'era la bambina di 7 anni.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dei fatti, ma il veicolo è uscito di strada, precipitando da una scarpata e ribaltandosi giù dalla riva che porta alla condotta della centrale Enel. Nonno e nipote sono stati soccorsi dall'elicottero del 118: lui è stato portato al Cto e la piccola all'ospedale infantile torinese Regina Margherita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bimba ha riportato un politrauma con contusioni varie senza fratture ossee e con lievi contusioni polmonari, ma la Tac non ha rilevato lesioni importanti. Cosciente, è stata ricoverata in chirurgia pediatrica in osservazione. La sua prognosi è di 15-20 giorni.