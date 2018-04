Si schianta contro un muro con la moto: ragazzino gravissimo

Un 15enne italiano residente a San Colombano Belmonte è in condizioni molto gravi all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto in via Galimberti a Cuorgné nella serata di oggi, venerdì 13 aprile 2018.

Ha perso il controllo della sua moto mentre tornava a casa con due coetanei, anche loro a bordo della propria due ruote. Il veicolo si è schiantato contro un muro e il ragazzo ha perso il casco.

E' stato trasportato all'ospedale di Cuorgné e da lì trasferito a Torino.

Sul posto, per rilevare l'incidente, sono intervenuti i carabinieri.