Le ceneri di Umberto tornano a casa, resta il ricordo di un grande sportivo

Torneranno in Italia domani, domenica 2 giugno 2019, le ceneri di Umberto Gatti, il 32enne moncalierese ucciso domenica 19 maggio da un pirata della strada a Brisbane, in Australia, dove si era stabilito da qualche tempo in cerca di fortuna. Il responsabile dell'incidente si è poi costituito qualche giorno dopo alle autorità locali ed è in carcere.

Da sempre amante dello sport, Gatti (che su Facebook era Umberto Williams) aveva frequentato l'istituto Luxemburg di Torino e poi si era iscritto al Suism (scienze motorie). Tre anni fa, però, aveva deciso di cambiare radicalmente vita ed era volato nel Queensland, dove aveva trovato lavoro come responsabile di sala in un ristorante greco. Dallo scorso giugno aveva deciso di tornare a studiare e si era iscritto al campus Ilsc di Brisbane per perfezionare il suo inglese.

Ad andare a prendere le sue spoglie, dopo la tragedia, sono state la madre e il fratello Lorenzo, con cui aveva giocato per anni nella squadra cittadina di rugby. "Credo che mai dimenticherò questi giorni in Australia - scrive quest'ultimo su Facebook - e questa città. Qui ho trovato delle persone fantastiche che non ci hanno fatto mai sentire soli e credo che non avrò mai abbastanza ringraziamenti per loro".

"Era una delle persone che hanno costruito il nostro tragitto - scrivono su Facebook dal Rubgy Moncalieri -. Un ragazzo che a lungo ha indossato la nostra maglia, fin dall’inizio della nostra storia. Ha attraversato il mondo, ha lasciato la sua casa con grande coraggio, ma soprattutto con quella meravigliosa leggerezza che solo alcuni hanno. Umbi sarai sempre con noi".

Alcuni amici avevano organizzato una colletta per aiutare a riportare la salma di Umberto a Moncalieri. La cerimonia funebre si è svolta però in Australia. In Italia verrà sicuramente tenuto un secondo momento di commiato.