Addio a Marco, campione del montaggio delle cucine: lascia mamma e fratello

Chivasso, e in particolare borgata Pogliani dove abitava, in strada della Crova 3, piange Marco Pagliarin, morto nell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 26 marzo 2018, sulla statale 26 in frazione Aré di Caluso.

Pagliarin, che aveva 52 anni e viveva con la madre Rosa di 85 anni e col fratello Giuseppe di 55 anni, stava andando a lavorare come ogni mattina.

Era diretto alla Formitalia, ditta di arredamento e materiali per cucine con sede a Mercenasco. Il suo lavoro era proprio di montare cucine o parti di esse nelle case dei clienti.

In azienda era molto benvoluto. A dare l’allarme sono stati proprio i datori di lavoro, preoccupati perché non lo vedevano arrivare come ogni mattina.

Oltre che che a Pogliani, Pagliarin era conosciuto anche a Cigliano, dove aveva abitato per alcuni anni prima di fare ritorno nella casa dei genitori.

Sulla sua morte sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, per capire se abbia avuto un malore al volante.