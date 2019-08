Un destino tragico e ingiusto: Luca strappato alla moglie e alla sua cagnona

Luca Mammolito, 32enne di Cambiano figlio dell'ex sindaco Michele, era inseparabile dalla moglie Samantha e dalla sua cagnona Nina. A dividerli è stato il destino, che ha portato l'uomo alla morte nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 agosto 2019 in via D'Antona a Trofarello.

Lavorava come elettricista alla Dea Impianti di Santena e si era sposato poco più di due anni fa. Sempre con la battuta pronta, era un appassionato di musica melodica (ultimamente ascoltava i Modà), di calcio (grande tifoso dell'Inter, non risparmiava mai uno sfottò ai suoi amici juventini) e naturalmente di cani, come testimonia il rapporto che aveva con la sua 'Ninetta'.

Numerosissimi sono stati i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Mammolito nel momento più triste di sempre.