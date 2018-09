Travolto e ucciso mentre attraversa la strada, è caccia al pirata

Un pirata della strada ha ucciso un 77enne italiano nella serata di oggi, martedì 18 settembre 2018, in corso Potenza angolo via Pianezza.

L'uomo stava attravesando il corso per andare a prendere un bus della linea 29 quando è sopraggiunta la vettura, che lo ha travolto sbalzandolo per 15 metri e uccidendolo sul colpo e ha proseguito la sua corsa in direzione di corso Grosseto facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono poi arrivate le pattuglie della polizia locale.