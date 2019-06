Addio all'harleysta Francesco: "Un compagnone, continuerà a illuminarci"

In quel tratto di corso Francia compreso tra le fermate della metropolitana Principi d'Acaja e Bernini era uno di famiglia praticamente per tutti: non c'è chi non lo ricordi e non c'è chi non spenda una buona parola per ricordarlo.

Francesco Vitagliano, 45enne titolare del negozio ILuminanti (illuminazione e domotica) al civico 35, è una delle due vittime, insieme all'amico Bruno Di Cosimo, del terribile incidente avvenuto giovedì 13 giugno 2019 a Ocala, in Florida (Stati Uniti). Si trovava con lui e con un terzo compagno, Paolo, rimasto illeso.

Lascia la moglie Antonella, il figlio Gianbattista di soli dieci anni, la sorella Florinda e tanti altri parenti che gli hanno voluto un gran bene e che ne hanno apprezzato le qualità. Era originario di Sant'Agata di Puglia (Foggia) e qui ha chiesto di essere tumulato una volta che verranno tenuti i funerali.

Era un harleysta convinto da sempre. Da qualche anno era solito trascorrere tre settimane negli Stati Uniti per il tradizionale viaggio in moto. "Era un compagnone", lo ricorda chi lo ha conosciuto.

"Buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti, lascia sulla terra le tracce luminose delle sue grandi virtù": così lo ricorda l'associazione motociclistica Angeli della Strada di Sant'Agata.

"Nessuno - scrive una sua amica - può cancellare il bene che c'è stato e che c'è...n el Cuore tutto è memoria. Francesco ora è nella stanza accanto ma vicino a tutti coloro che lo hanno amato. Oggi la sua mamma diceva ognuno di noi nasce con una fine già scritta: vero... Però è anche vero che a noi e a lui ci è stata data l'opportunità di volerci bene. Ciao Leggenda, vola alto".