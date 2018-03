Tutto l'ospedale piange Donatella, da poco in pensione per stare col nipotino

Ha avuto una vita difficile ma non ha mai perso il sorriso: per i colleghi di lavoro, per le due figlie, per il compagno e per il nipotino di tre anni che si trovava con lei in auto quando è accaduta la tragedia.

Donatella Campagna è morta a 59 anni nel drammatico e incredibile incidente avvenuto giovedì 8 marzo 2018 a Osasco, travolta dai tronchi caduti dal rimorchio di un trattore sulla sua auto.

A ricordarla sono soprattutto i colleghi dell'ospedale di Pinerolo, dove la donna, che abitava a Piscina, aveva lavorato per 34 anni come operatrice socio-sanitaria prima nel reparto di neurologia e poi in quello di radiologia. Sono stati loro, in questi giorni, ad attivare una raccolta di fondi per aiutare le sue due figlie, che aveva cresciuto praticamente da sola, e il nipotino, che aveva perso il papà.

Proprio per quest'ultima ragione Donatella Campagna aveva deciso, nel 2016, di andare in pensione usufruendo di una finestra di legge: avrebbe voluto stare vicino il più possibile al bambino e non era un caso che i due fossero insieme quando è avvenuta la tragedia.

"Una brava donna, una brava mamma, una brava nonna. Ma soprattutto una brava persona". Chi la conosceva non ha altre parole per descriverla.