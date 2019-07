Tromba d'aria sulla città, alberi caduti: bloccata la tangenziale, mezzi pubblici deviati

Serata di pesante maltempo quella di oggi, venerdì 26 luglio 2019, in città e in provincia.

Le conseguenze peggiori, al momento, si sono avute nella zona nord di Torino.

Tangenziale in tilt

Sulla tangenziale nel tratto compreso tra l'area servizio Stura Nord e lo svincolo Borgaro, in direzione Savona-Piacenza, sono caduti diversi alberi. Il traffico è rimasto completamente bloccato. Colpiti alcuni mezzi. Una ragazza all'interno di una Fiat Punto è rimasta ferita, in modo non grave: è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Colpito anche un furgone. Sono stati chiusi gli accessi dalle autostrade provenienti da Aosta e Milano, a Settimo Torinese e alla Falchera. Chiuso anche l'accesso al raccordo per Caselle.

In città

Alberi è caduto sulle auto parcheggiate davanti al civico 8 di corso Giulio Cesare (nella zona di Porta Palazzo i bus sono stati deviati), in via Catania e in strada del Francese, che è rimasta del tutto bloccata. Cadute di alberi hanno comportato problemi alla tratta della linea 4, che è stata limitata in piazza Derna. Corso Vercelli è diventato una sorta di fiume. Una forte grandinata si è abbattuta su Mirafiori Sud.

In provincia

In provincia, un albero è caduto tra Devesi e Rossignoli, frazioni di Cirié. Da più parti si è verificato l'allagamento delle strade, in particolare in cintura sud. A Moncalieri si sono allagati il sottopasso di Borgo Mercato e il supermercato Esselunga. A Venaria Reale si è aperta una voragine in via Amati.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++