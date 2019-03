Mamma e ragazzino investiti da un'auto: scappa dopo l'incidente, poi si costituisce

Una mamma e suo figlio, marocchini di 44 e 12 anni, sono stati investiti nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo 2019, all'incrocio tra via Sansovino e corso Molise, da un'auto che è fuggita.

Il ragazzino è stato trasportato in ambulanza dal 118 all'ospedale Regina Margherita con un trauma cranico non grave, che però ha indotto i medici a ricoverarlo in chirurgia. La madre è all'ospedale Cto, ma dovrebbe essere invece dimessa.

Secondo i testimoni, l'impatto è avvenuto intorno alle 9.45 in corrispondenza del grande abete, nella carreggiata in direzione di piazza Cirene. La vettura è scappata in quella direzione.

Sull'accaduto indaga la polizia locale, che ha denunciato l'automobilista, un italiano di 47 anni residente in città, dopo che, nel pomeriggio, si è presentato alla caserma dei carabinieri di via dei Glicini. Deve rispondere di lesioni stradali, fuga dopo incidente e omissione di soccorso.