Comitiva di donne si schianta in autostrada: tutte in ospedale, salvo un bimbo che sta per nascere

Quattro torinesi (una residente in città, tre in provincia) sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale con la Lancia Ypsilon su cui viaggiavano nel pomeriggio di ieri, sabato 8 giugno 2019, sul raccordo Viareggio-Lucca, in Toscana, all'altezza del casello di Lucca ovest.

Stavano andando a un addio al nubilato previsto in serata nella città toscana quando, per cause da accertare, il veicolo è sbandato finendot contro il guardrail.

La più grave ha riportato un trauma cranico che le è costato il ricovero all'ospedale San Luca. Una di loro era incinta di otto mesi: grande paura ma il bambino che porta in grembo non ha riportato danni. Una terza anche è rimasta in ospedale con la frattura di un omero. Dimessa la quarta.

L'incidente è stato rilevato dalla polizia stradale del posto.