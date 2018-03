Scontro tra auto e scooter all'incrocio: conducenti in ospedale

Incidente poco dopo le 9.30 di mercoledì 14 marzo in Largo Toscana a Torino dove si sono scontrate una Fiat Punto e uno scooter Suzuki Burgman nell’incrocio regolato da semaforo per cause ancora da accertare.

I conducenti dei due mezzi, due uomini, sono rimasti entrambi feriti e sono stati trasportati, parrebbe in codice giallo, all’ospedale Maria Vittoria. La Punto ha finito la sua corsa contro un palo. Il traffico in zona non ha subito forti rallentamenti. Sul posto carabinieri e polizia locale per le indagini del caso.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi non avrebbe rispettato il semaforo rosso: lo scooter percorreva corso Toscana in direzione di via Borgaro, mentre la Punto corso Potenza in direzione Pellerina. A seguito dell’urto le carreggiate di corso Potenza sono state ridotte in entrambe le direzioni.

