Auto travolge due donne sulle strisce pedonali: morta la zia, nipote gravissima

Tragedia nella serata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, in via Jervis a Ivrea, vicino alla sede Vodafone, dove una Fiat Croma station wagon ha investito due donne, zia e nipote. La prima, 73 anni, è morta prima del trasporto in ospedale. L'altra, 39 anni, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea in condizioni gravissime. Entrambe stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Nello stesso ospedale sono finite la conducente dell'auto, in stato di choc, e un'altra donna che si è sentita male nel corso dei soccorsi.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche la polizia e i carabinieri.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++