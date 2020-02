Investe un uomo e fugge, poi si presenta sul posto

Un italiano di 84 anni è stato investito nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, davanti al civico 212 di corso Moncalieri. L'auto che lo ha travolto, una Fiat Panda, è poi fuggita facendo perdere le proprie tracce.

Circa un'ora dopo la conducente, un'italiana di 81 anni residente in città, si è presentata sul posto ed è stata condotta nella vicina caserma dei carabinieri Barriera Piacenza e ha confessato di essere stata lei a travolgerlo. La vettura è stata trovata parcheggiata in via Madama Cristina.

L'uomo è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Cto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli stessi carabinieri e la polizia locale.